В Курской филармонии состоится первый сольный органный концерт

Курян приглашают на концерт Фото: Светлана ВОЛКОВА

В программе «От барокко до рока» уникальные возможности инструмента продемонстрирует солист Курской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат Всероссийской премии «Органист года-2020» Тимур Халиуллин.

В концерте прозвучат произведения И.С. Баха, М.П. Мусоргского, Л. Боэльмана, Э.Л. Уэббера, Дж. Леннона, К. Дженкинса, К. Менселла, групп «Procol Harum», «Queen», «Ария», «Deep Purple».

В начале 2020 года при поддержке администрации Курской области филармония приобрела электронный орган голландской фирмы Johannus Orgelbouw b.v., выполненный по индивидуальному заказу.

Универсальные возможности этого инструмента впечатляют: три клавиатуры для рук, 32 педальные клавиши, удобное компьютерное управление, богатство регистров.