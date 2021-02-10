Назначен новый начальник управления ФСИН России по Курской области

В регионе назначен новый начальник УФСИН Фото: предоставлено пресс-службой

Управление ФСИН России по Курской области возглавил Сергей Коновалов. До назначения в Курске он занимал должность первого заместителя начальника УФСИН России по Москве. Ранее проходил службу в МВД и занимал различные должности оперативно-начальствующего состава в УИС Тюменской области. Неоднократно награжден медалями «За доблесть в службе», «За вклад в развитие УИС России», «За отличие в службе» I, II и III степени, «За боевое содружество» и «За службу на Кавказе».

- Сергей Николаевич проработал в уголовно-исполнительной системе больше 23 лет, прошел большую практическую школу, причем на должностях почти всех учреждений уголовно-исполнительной системы – исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений, воспитательной колонии, возглавлял следственный изолятор. Зарекомендовал себя как ответственный, грамотный руководитель, - подчеркнул начальник управления исполнения приговоров и специального учета, генерал-майор внутренней службы ФСИН России Игорь Вединяпин, который представил нового начальника регионального Управления.