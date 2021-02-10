В Курске ГИБДД эвакуировала автомобили с ряда улиц

С дорог убрали авто, мешающие уборке снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские дорожники убирали и вывозили снег с городских улиц всю ночь, сообщили в мэрии Курска.

Работу коммунальных служб значительно осложняют автомобили, припаркованные вдоль проезжей части, даже в тех местах, где остановка транспортных средств запрещена дорожными знаками. Это влияет на скорость и качество уборки.

Ночью инспекторы ГИБДД провели рейд и эвакуировали на штраф-стоянки припаркованные с нарушением автомобили с проспектов Победы и Дружбы и с улицы Краснополянской.

Синоптики прогнозируют снегопад 10 февраля также. Дорожные службы продолжат работы по уборке снега. Не оставляйте автомобили в зоне действия знаков, запрещающих стоянку, инспекторы ГИБДД продолжат эвакуировать машины, припаркованные с нарушениями.