В Курске, Курском и Фатежском районе зафиксировано больше всего новых случаев ковид

Курск лидирует по числу новых заражений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших ковид за последние сутки по муниципалитетам: Курск - 85, Курский и Фатежский районы - по девять, Хомутовский - восемь.

Всего с начала пандемии в регионе выписан 24731 ковид-пациент. В том числе 173 за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1400 человек, на ИВЛ – 134 (13 – инвазивная, 121 – неинвазивная)

По данным оперативного штаба на 7:30 10 февраля в Курской области всего зарегистрирован 28001 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 171 - за последние сутки.

С начала пандемии в Курской области скончались от ковид 403 человека. В том числе за последние сутки - мужчина 63 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.