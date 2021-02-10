Курские спасатели рассказали, как правильно кататься с горок

Для катания лучше всего выбирать пологий склон Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» прошли профилактические разъяснительные беседы. Спасатели рассказали взрослым и детям основные меры безопасности при катании с горок.

Во-первых, горка должна быть удалена от дороги, на пути спуска не должно быть деревьев, заборов, игровых площадок и других препятствий, лучше выбрать пологий склон.

Различных приспособлений для катания с горок сейчас выпускается огромное количество, но использовать их нужно, соблюдая элементарные предосторожности.

Так, например, пластмассовая ледянка становится неуправляемой, если сесть на нее с ногами.

Ледянка-корыто очень неустойчива. При малейшей неровности можно завалиться на бок – таким образом, подлетев на трамплине, можно приземлиться вниз головой.

Снегокаты развивают большую скорость. Тормоза у них расположены спереди, что повышает риск перевернуться через голову при попытке резко затормозить. Были случаи, когда снегокаты цеплялись передним полозом за препятствия (корни деревьев, снежные бугры) и переворачивались.

На ватрушках кататься стоит только с пологих склонов. Ведь они разгоняются молниеносно и сильно пружинят. Малейший трамплин и высокая скорость – вероятность получения травмы спины или шеи.

Обычные санки отлично подходят для любых снежных склонов. Можно рулить и тормозить ногами. Заваливаться на бок, тем самым поворачивая, легко и безопасно.

В ходе профилактической беседы ребята и их родители получили памятки, информирующие о правилах поведения на горках, об особенностях поведения в гололед, о недопустимости катания на тюбингах, привязанных к автомобилям, об опасности катания «паровозиком».