Жительницу Воронежа обокрали в курской гостинице

Оперативники вычислили подозреваемую по видеокамерам Фото: Из архива КП.

Сотрудники полиции установили причастную к краже золотых украшений из номера гостиничного комплекса. 47-летняя жительница Воронежа, приехала в областной центр и остановилась в гостинице по улице Пучковка. Вечером, придя в номер, женщина обнаружила пропажу золотого кольца и сережек. Об исчезновении ювелирных изделий гостья сообщила администратору, а затем в полицию.

Оперативники опросили персонал гостиницы, а также изучили запись с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую.

- Отсутствием в номере постояльца воспользовалась 24-летняя горничная. Во время уборки помещения курянка заметила оставленные на столе золотые украшения и незаметно вынесла их из номера. Девушка не успела избавиться от улик. Оперативники изъяли и вернули имущество законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело, - рассказали в УМВД.