В Курске эвакуируют авто, которые мешают расчистке снега

В городе начали эвакуацию на штраф-стоянки транспорта, припаркованного в зоне действия запрещающих знаков Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ликвидируя последствия снегопада, дорожники в очередной раз столкнулись с проблемой неправильно припаркованных автомобилей, сообщили в мэрии.

- Оставленные вдоль проезжей части машины, не только занимают полосу движения, что влечет снижение пропускной способности дорог, но и не позволяют полноценно и качественно убирать снег, - пожаловались в горадминистрации.

В Курске насчитывается порядка 50 улиц, по которым движется общественный транспорт, и где чаще всего паркуются автомобили, что затрудняет выполнение работ по расчистке дорожного полотна.

В 2020 году на зиму на этих улицах были установлены знаки, запрещающие остановку, однако нарушителей, вопреки требованиям знаков, по-прежнему много.

Дорожные службы будут работать на расчистке города от снега всю ночь. Для обеспечения полноценной работы снегоуборочной техники начата эвакуация на штраф-стоянки транспорта, припаркованного в зоне действия запрещающих знаков.