В Курске планируют оставить один трамвайный маршрут

Трамвайные пути в городе могут вскоре опустеть Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 февраля в Курске презентовали проект "новой двухуровневой маршрутной сети Курской городской агломерации".

Согласно проекту в городе планируют закрыть три действующих трамвайных маршрута - номер 4, 2 и 3. Оставить разработчики проекта предлагают только маршрут номер один, который проходит от хлебозавода до железнодорожного вокзала с перспективой его модернизации.

Также будет демонтирован участок от улицы Ольховской до микрорайона Волокно.

Реализовать проект планируется в 2023-24 годах. Таким образом пользоваться привычной сетью трамваев куряне смогут только в ближайшие два года.

Напомним, что курская трамвайная сеть - одна из старейших в России. Впервые этот вид транспорта появился на курских улицах в апреле 1898 года.