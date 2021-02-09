В мэрию Курска набирают кадровый резерв

Кандидатов ищут практически на все ключевые должности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Администрация Курска объявила о продлении срока приема документов для участия в конкурсном отборе кандидатов для включения в резерв управленческих кадров города до 1 марта 2021 года включительно.

Документы принимаются в комитете внутренней политики, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации города Курска с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (выходные дни – суббота и воскресенье) по адресу: г. Курск, ул., Ленина 1, каб. 122. Телефон для справок: 8 (4712) 55-47-70.

Формирование резерва управленческих кадров осуществляется на конкурсной основе, уточнили в мэрии.

Перечень должностей для конкурсного отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска размещен на официальном сайте горадминистрации в разделе «Муниципальная служба» http://www.kurskadmin.ru/node/929