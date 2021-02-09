В 2020 году смертность в Курской области выросла более чем на 14%

Росстат опубликовал статистику Фото: Светлана ВОЛКОВА

В декабре 2020 года коронавирус стал главной причиной смерти 25 980 человек в России. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. В Росстате ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.

В нашем регионе COVID-19 стал основной причиной смерти у 42 курян, сообщили в администрации региона.

Еще у 57 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 390 человек.

Всего смертность за 2020 год в Курской области, по данным Росстата, составила 19 004 человека (+14,6%). Общая смертность по России увеличилась на 18%.