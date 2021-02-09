В Курске продолжают устранять последствия снегопада [фото, видео]

Так выглядят дворы на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре работает более 300 единиц коммунальной, дорожной техники, а также техники, которую привлекли к расчистке различные учреждения и предприятия торговли. Помимо этого, на уборку города от снега вышли 2286 дворников и рабочих различных организаций, сообщили в мэрии.

Гололед на площади Комарова, прямо у аптеки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжающейся снегопад сильно осложняет работу коммунальных и дорожных служб.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, рабочие проводят сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, затрачено более 600 кубометров песко-соляной смеси.

Уборка снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы, парковкам.

Расчищено от снега более двух тысяч придомовых территорий. Однако, далеко не везде. В некоторых дворах жильцы сами выходят на расчистку сугробов.

В каждом округе создана оперативная группа, которая постоянно проводит мониторинг расчистки территорий, сказали в мэрии.

Тротуары в снегу Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 11 заявок по дорогам. Все они оперативно отработаны.