В Курске продолжают устранять последствия снегопада [фото, видео]

Так выглядят дворы на КЗТЗ
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В областном центре работает более 300 единиц коммунальной, дорожной техники, а также техники, которую привлекли к расчистке различные учреждения и предприятия торговли. Помимо этого, на уборку города от снега вышли 2286 дворников и рабочих различных организаций, сообщили в мэрии.
Гололед на площади Комарова, прямо у аптеки
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Продолжающейся снегопад сильно осложняет работу коммунальных и дорожных служб.
Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, рабочие проводят сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, затрачено более 600 кубометров песко-соляной смеси.
Уборка снега
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы, парковкам.
Расчищено от снега более двух тысяч придомовых территорий. Однако, далеко не везде. В некоторых дворах жильцы сами выходят на расчистку сугробов.
В каждом округе создана оперативная группа, которая постоянно проводит мониторинг расчистки территорий, сказали в мэрии.
Тротуары в снегу
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 11 заявок по дорогам. Все они оперативно отработаны.