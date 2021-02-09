В Курске стартовал фестиваль снежных и ледовых фигур

Фестиваль проходит в городе во второй раз Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартовал 2-й фестиваль снежных и ледовых фигур «Снежная сказка».

Участие в нем принимают мастера из Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Новосибирска, Перми, Богородска и других российских регионов. Куряне также примут участие в «Снежной сказке».

Для создания ледяных скульптур в Курск доставили вологодский лед.

В Курске уже второй раз проходит подобный фестиваль. В этом году к фестивалю подключились представители курских детских школ искусств, учреждений дополнительного образования и культуры. Кроме того, горожане сами смогут поучаствовать в мероприятии.

Фестиваль продлится до воскресенья. Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 февраля.