Специализированный класс Росгвардии открылся в Курске

Это уже третий кадетский класс Росгвардии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на базе средней общеобразовательной школы №14 открылся кадетский класс Росгвардии. Ему присвоено имя кавалера ордена Мужества сержанта Александра Вершкова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач на территории Чеченской Республики в 2003 году.

Торжественная церемония посвящения в кадеты Росгвардии учеников 6 «Б» класса прошла в Областном Дворце молодежи. 17 учеников получили удостоверения кадета и нагрудный значок «Кадеты России».

В мероприятии приняли участие Зоя Алексеевна - мама Александра Вершкова, руководитель Центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь 46» Сергей Евдокимов, дирекция и преподавательский состав школы, родители учеников.Теперь в учебной программе у школьников появятся дополнительные дисциплины: строевая, высотная, огневая, физическая подготовка и выездные занятия. Подготовку кадет будут проводить сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии, а также инструкторы ЦСПВ «Витязь 46».

Это уже третий специализированный класс Росгвардии в городе на базе общеобразовательной школы. Второй год дети обучаются в кадетских классах школ №№ 60 и 17 Курска. Также профильные группы существуют в курском автотехническом колледже, где можно получить среднее профессиональное образование и поступить на службу в Росгвардию.