Новые случаи ковид: какие муниципалитеты "лидируют" в Курской области

Больше всего новых больных в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прирост заболевших коронавирусом за сутки по муниципалитетам: Курск - 96 новых случаев, Железногорск - 18, Беловский район - девять.

Всего выписано с начала пандемии 24558 ковид-пациентов. В том числе за последние сутки - 166.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1399 человек. На ИВЛ – 132, в том числе 12 – на инвазивной.

По данным оперативного штаба на 7:30 9 февраля в Курской области всего зарегистрировано 27830 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 169 - за последние сутки.

На 9 февраля 2021 года с начала пандемии в регионе от ковид скончались 402 человека. В том числе за последние сутки пять человек - мужчины 48 и 67 лет и женщины 63, 63, и 71 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.