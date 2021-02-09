Курская ГИБДД рассказала, куда обращаться, если вы застряли на дороге

На регион обрушился снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

У людей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации при неблагоприятных погодных условиях, особенно на междугородних трассах, не всегда есть возможность самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта или придорожного сервиса. Многие вынуждены оставаться на автодорогах около транспорта, рискуя замерзнуть. В условиях холодов инспекторы ДПС ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения на загородных трассах, сказали в ГИБДД.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области - 02, с мобильного- 102; телефоны дежурной части Госавтоинспекции Курской области 36-70-01; 36-70-02.