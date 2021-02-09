Курянке удалили 14-килограммовую опухоль

Медики сказали, что женщина чувствует себя после операции нормально Фото: Светлана ВОЛКОВА

Иван Ишков по окончании Горшеченской школы поступил в медицинский вуз. Сегодня он возглавляет урологическое отделение Курского онкоцентра. Недавно врач провел уникальную операцию и спас свою бывшую учительницу русского языка и литературы. В Горшеченской школе в начале восьмидесятых создали экспериментальный, так называемый нулевой, класс для шестилетних детей, где и учился Иван.

Школу Иван закончил с золотой медалью.

Женщина и не предполагала, что когда-то этот мальчик спасет ей жизнь. У нее была сложная опухоль, требующая оперативного вмешательства.

68-летняя пациентка из Белгородской области обращалась и к местным врачам, и к столичным, но ей везде отказали.Женщине становилось все хуже: увеличивающаяся опухоль сдавливала внутренние органы, стало трудно ходить, одеваться, дышать. За сложную операцию взялся Иван Ишков, который сразу узнал свою учительницу.

- Перед операцией моя любимая учительница спросила, не боюсь ли я ее оперировать. Действительно, операция предстояла непростая, случай редкий. В ней принимал участие и главный врач больницы. Все прошло успешно, - заверил Иван Ишков.

Удаленная опухоль весила почти 14 килограммов. В курской клинике Татьяна Лихачева провела пять дней. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, сказали в медучреждении.