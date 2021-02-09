Из-за метели курян призывыают отказаться от дальних поездок

На дорогах - снежные заносы, предупредили в ГИБДД Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Гидрометеоцентра в Курской области в ближайшее время ожидаются снег, метель, снежные заносы.

Снегопад, плохая видимость и снежные заносы серьезно осложняют дорожную обстановку. Все аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность. Сотрудники ГИБДД оказывают необходимую помощь снегоуборочной технике и водителям автотранспорта, сообщили в ГИБДД региона.

Госавтоинспекция убедительно обращается к автолюбителям не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной технике. Чтобы избежать неприятного опыта, паркуйтесь в строго установленных местах. Паркуя машину в проблемных местах, вы рискуете стать участником ДТП.

В этой связи Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни. При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге. Кроме того, сильная загруженность автотрасс зачастую мешает работе дорожной техники.