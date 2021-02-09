По итогам 2020 года объем промпроизводства в Курской области вырос на 1,7%

В 2020 резко вырос спрос на фармпродукцию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший рост объемов производства достигнут в пандемический год в фармацевтике (на 24,9%), что вполне объяснимо. В Курской области выпускается ряд препаратов, которые используются в лечении коронавируса, к примеру арбидол, парацетамол, антибиотики. Только в 2020 году освоено производство 19 новых наименований, в том числе семь импортозамещающих. Расширение номенклатуры лекарственных средств наряду с повышением спроса на ряд препаратов позволило предприятию в 2020 году увеличить объемы производства.

Уверенный рост отмечен также в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 24,3%), резиновых и пластмассовых изделий (на 5,5%), одежды (на 5%).

Эти виды экономической деятельности занимают значительный удельный вес в структуре обрабатывающего комплекса. Таким образом, работы позволили компенсировать некоторое снижение объемов в других сферах, отметили в администрации региона.