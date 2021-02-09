Куряне смогут получать соцвыплаты только на карты "Мир"

У курян есть срок до 1 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 1 июля 2021 года Банком России продлен срок перехода на карты национальной платежной системы «Мир». Это касается обязательных зачислений пенсий и иных социальных выплат, в том числе ежемесячных выплат из материнского капитала.

Курянам, использующим карты других платежных систем (Visa, MasterCard и др.), нужно до этого времени обратиться в банк и заменить их на «Мир». В случае смены расчетного счета при получении карты новые реквизиты нужно представить в Пенсионный фонд.

Не требуется перехода на карту «Мир» тем, кто получает выплаты на почте через отделения почтовой связи или другие организации.