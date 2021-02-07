Спасатели предупреждают курских водителей о гололедице

По прогнозу Курского Гидрометцентра, на территории региона 8 февраля будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью слабый, днем восточный 4-9 м/с. Температура ночью 18º-23º ниже нуля, днем 9º-14º мороза.

Спасатели рекомендуют водителям не тормозить резко. преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа.

На перекрестках стоит опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров.