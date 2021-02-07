12 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Курскую область

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Курскую область. Она позволит привить 12 600 человек. Препарат распределят между 38 прививочными пунктами региона. В районах области также сформированы мобильные бригады, которые иммунизируют людей в отдаленных населенных пунктах. Первым компонентом «Спутника V» привили более 18,5 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию свыше двух тысяч. Всего в наш регион, по последним данным, поступило 31 267 доз двухкомпонентной вакцины. Прививки от COVID-19 делаются бесплатно и добровольно.