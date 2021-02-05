В центре Курска перекроют движение

Движение будет перекрыто 8 февраля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков, в понедельник, 8 февраля будет приостановлено движение автотранспорта по улице Карла Маркса в районе Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны с 11.30 до 12.00.

Также движение транспорта будет приостановлено с 12.15 до окончания мероприятия - реконструкции водружения Красного знамени - по улице Ленина на участке от пересечения с улице Марата до пересечения с Садовой.

С 12.15 до окончания мероприятия – реконструкции водружения Красного знамени - движение автотранспорта, кроме общественного пассажирского транспорта, будет перекрыто по улице Ленина на участке от пересечения с Садовой до пересечения с улицей Челюскинцев.

Стоянку автотранспорта вдоль здания по улице Ленина, 69 будет ограничена с 8.00.