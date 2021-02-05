Руководитель курской организации перевел деньги аферисту, опасаясь проверки

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве Фото: Светлана ВОЛКОВА

С заявлением в полицию обратился 57-летний курянин, руководитель одного из государственных учреждений. В октябре прошлого года с ним связался неизвестный и смог убедить, что является высокопоставленным чиновником и осуществляет надзорные функции в отношении организации курянина.

Он сообщил о предстоящей проверке учреждения и для ее успешного окончания потребовал перевести деньги для покупки цветов и подарков. Сумму обещал вернуть уже после проведения всех мероприятий. Несмотря на то, что курянин никогда не слышал фамилию звонившего и не встречался с ним лично, проверять информацию, полученную от незнакомца, не стал и перевел 16 тысяч рублей на указанный аферистом номер банковской карты.

Так и не дождавшись проверки, заподозрил обман и обратился в полицию.

Сотрудники полиции в рамках оперативных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Ульяновска. Молодой человек, ранее судимый за мошенничества, вновь занялся преступлениями. На этот раз он обманул жителей нескольких регионов страны. Во всех случаях он требовал перечислить ему деньги под разными предлогами. Номера пострадавших он находил случайным образом в Интернет. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество».