Курянку обвиняют в убийстве мужа

Женщине грозит срок Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 41-летней жительницы Железногорска. Ее подозревют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия в ночь с 31 января на 1 февраля она вместе со своим 45-летним супругом были в своей квартире, расположенной в доме по улице Октябрьская Железногорска, где выпивали.

В процессе застолья между ними произошел конфликт, и женщина толкнула супруга, тот упал на пол. Затем она стала бить его в живот.

С полученными травмами курянина 1 февраля доставили в Железногорскую городскую больницу где, не смотря на оказанную медицинскую помощь, 3 февраля он умер.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.