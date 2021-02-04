Курянка лишилась почти 50 тысяч рублей, желая получить компенсацию за амулет

Женщине продолжали поступать звонки даже в отделе полиции Фото: Из архива КП.

Три года назад женщина через Интернет заказала оберег, с помощью которого хотела решить семейные и финансовые проблемы. Покупка обошлась в три тысячи рублей. Чудодейственного эффекта от амулета курянка не обнаружила и убрала его в ящик.

Недавно женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что курянка признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве с реализацией недействующих амулетов. Аферист убедил женщину, что ей полагается крупная компенсация, как и другим жителям Курска, якобы тоже пострадавших от действий мошенников.

Преступники пообещали перечислить 208 тысяч рублей, потребовав предварительно оплатить госпошлину и налог. Курянка согласилась на условия незнакомца и уже вечером перевела 20, а затем еще 28 тысяч рублей на указанный мошенниками счет. Данной суммы оказалось недостаточно, и мужчина предложил оплатить страховку. Женщина заподозрила, что ее обманывают, прервала общение и обратилась в полицию.

Уже в отделе ей продолжали поступать звонки от мошенников. По ее заявлению возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что звонивший абонент зарегистрирован в другой области.