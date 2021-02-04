Курского экс-чиновника суд отправил в колонию на шесть лет

Чиновник брал взятки два года, сказали в СК Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске за получение взяток осужден бывший чиновник областной администрации

Бывший начальник отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства комитета строительства Курской области признан виновным в двух преступлениях по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

С декабря 2017 года по декабрь 2019 года, чиновник, используя свое служебное положение, незаконно получал от руководителей строительных организаций, работающих в Курской области взятки в виде денег, сантехники и однокомнатной квартиры, за общее покровительство и попустительстве по службе при решении разных вопросов, касающихся строительной деятельности фирм, рассказали в СК.

Общая сумма незаконно полученных денег и имущества составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Суд дал экс-чиновнику шесть лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в полтора миллионов рублей и лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на пять лет. Также у него конфисковали имущество на сумму 758 тысяч рублей.