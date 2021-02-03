Отмену ковид-ограничений для курского общепита отложили до 15 февраля

Вопрос ограничений по общепиту будут решен с учетом эпидситуации Фото: Светлана ВОЛКОВА

На 15 февраля отложена отмена ограничений режима работы предприятий общественного питания. Окончательное решение по этому вопросу примут с учетом эпидситуации, сообщили в администрации региона.

Как сообщала ранее КП, принято решение с 15 февраля увеличить до 50% наполняемость залов при кинопоказе, на спектаклях и концертах в культурных учреждениях региона. Вернутся зрители и на трибуны спортивных объектов. С 8 февраля разрешено присутствие болельщиков при проведении игр профессиональных клубов, но не более 25% от общей вместимости места проведения.