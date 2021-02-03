Под Курском подростка обвиняют в краже денег

ЧП произошло в Железногорске Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 15-летнего жителя Железногорска. Парня подозревают по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия в ночь с 26 на 27 января подросток, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, зашел в квартиру, расположенную в одном из многоквартирных домов Железногорска и забрал 21 тысячу рублей, а потом ушел.

- По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявления причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сказали в СК.

Следственное управление обращает внимание родителей на то, что законом на них возложена обязанность по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Несоблюдение такового может повлечь за собою привлечение к административной ответственности по ст. 5. 35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.