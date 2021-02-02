Под Курском рыбак провалился под лед

Рыбак сам позвонил в МЧС с просьбой о помощи Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о ЧП поступило 1 февраля в 18:53 в службу спасения Обоянского района. Обратился мужчина, который во время рыбалки провалился под лед. Ему удалось выбраться из полыньи, и уже после этого он смог позвонить спасателям.

Происшествие произошло на реке Псел в поселке Пригородный. 26-летний курянин рождения рыбачил на водоеме. В какой-то момент лед не выдержал. Самостоятельные попытки выбраться из ледяной воды увенчались успехом – мужчина оказался на льду. Он смог дозвониться до службы спасения и сообщить о происшествии. Диспетчер постоянно находился на связи с неудачливым рыбаком до момента прибытия служб.

На место были направлены сотрудники скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной части. Помощь огнеборцев не потребовалась: медики без труда добрались до пострадавшего, который находился недалеко от берега. С общим переохлаждением рыбак был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает, сказали в МЧС.

Спасатели просят курян воздержаться от выхода на лед: в период перепад температур ледовое покрытие может быть непрочным. Не отправляйтесь на рыбалку в одиночестве, всегда сообщайте родственникам о своем местонахождении, обязательно берите с собой средства спасения и самоспасения.