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Курянина задержали за уличный грабеж

Мужчина напал на двух женщин
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемому грозит колония

Подозреваемому грозит колония

Фото: Из архива КП.

В Железногорске полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении двух грабежей. По данным правоохранителей, мужчина в темное время суток, нападал на женщин, и силой отбирал у них сумки и скрывался. Причиненный ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Его установили в ходе разыскных мероприятий после очередного преступления. Со слов железногорца, преступления он совершал пьяным. Украденное использовал в личных целях. В отношении подозреваемого расследуются уголовные дела. Похищенное изъято частично. Мужчина арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы, сказали в полиции.

Криминал