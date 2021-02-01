Курянина задержали за уличный грабеж

Подозреваемому грозит колония Фото: Из архива КП.

В Железногорске полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении двух грабежей. По данным правоохранителей, мужчина в темное время суток, нападал на женщин, и силой отбирал у них сумки и скрывался. Причиненный ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Его установили в ходе разыскных мероприятий после очередного преступления. Со слов железногорца, преступления он совершал пьяным. Украденное использовал в личных целях. В отношении подозреваемого расследуются уголовные дела. Похищенное изъято частично. Мужчина арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы, сказали в полиции.