В Курске горел частный дом

Огонь вспыхнул утром Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 10:24 1 Февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице 2-я Лесная в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные спасатели 20 ПЧ, 12 ПЧ, 1 СПСЧ г. Курска, сотрудники полиции, работники газовой службы и электрических сетей, медики скорой помощи.

По прибытию в 10:28 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 10:35, ликвидирован в 10:38, сообщили в МЧС.

В результате пожара в жилом двухэтажном жилом доме огонь уничтожил кровлю, обгорели стены.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.