178 человек заболели ковидом в Курске за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1461 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 28 января в Курской области всего зарегистрировано 25 749 (+178) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1461 человек, на искусственной вентиляции легких – 159.
Всего выписали 22 646 пациентов, в том числе 155 – за последние сутки. На сегодняшний день скончался 361 человек (+2; мужчины 29 и 60 лет).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +80
Железногорский +16
Касторенский +14
г. Железногорск +14
Тимский +10
г. Льгов+8
Золотухинский +6
г. Рыльск +5
Рыльский +5
Льговский +4
Советский +4
Хомутовский +4
г. Щигры +4
Октябрьский +1
г. Фатеж +1
Фатежский +1
Щигровский +1.