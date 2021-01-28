178 человек заболели ковидом в Курске за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1461 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 28 января в Курской области всего зарегистрировано 25 749 (+178) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1461 человек, на искусственной вентиляции легких – 159.

Всего выписали 22 646 пациентов, в том числе 155 – за последние сутки. На сегодняшний день скончался 361 человек (+2; мужчины 29 и 60 лет).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +80

Железногорский +16

Касторенский +14

г. Железногорск +14

Тимский +10

г. Льгов+8

Золотухинский +6

г. Рыльск +5

Рыльский +5

Льговский +4

Советский +4

Хомутовский +4

г. Щигры +4

Октябрьский +1

г. Фатеж +1

Фатежский +1

Щигровский +1.