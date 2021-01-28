Под Курском ночью горели два грузовика

К ликвидации пожара привлекались семь человек, три единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

28 января в 00:37 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице Яковка в Судже. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 42 Суджанского района и сотрудники полиции.

Возгорание локализовали в 00:44, ликвидировали в 00:46. В результате пожара в грузовых автомобилях «Рено» и «Мерседес» огонь повредил кабины. Из людей никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались семь человек, три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются