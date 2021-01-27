В Курске разыскивают женщину, которая расплачивалась чужой кредиткой

ЧП произошло на Северо-Западе Курска Фото: Из архива КП.

Полиция устанавливает личность женщины, которая расплачивалась за покупки в супермаркетах чужой банковской картой. С заявлением в полицию обратился 70-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что потерял карту по дороге в магазин в Северо-Западном районе города. Через некоторое время на его телефон стали поступать смс-оповещения о списании денег. Пенсионер заблокировал счет, но даже после этого были предприняты безуспешные попытки расплатиться картой.

- Установлено, что подозреваемая четыре раза расплатилась за покупки чужой бесконтактной картой. В одном из магазинов камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая на кассе предъявила чужую карту. Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, среднего роста 165-170 см. Была одета в пуховик темно-синего цвета с капюшоном. На голове берет белого цвета, на лице медицинская маска светлого цвета, при себе имела белую сумку и красный кошелек, - рассказали в полиции.

Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой женщине, вы можете сообщить ее в Северо-Западный отдел полиции по телефону 58-33-90 или 36-78-69, а также 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется, сказали в УМВД.