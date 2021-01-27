В Курске почтили память жертв Освенцима

На мемориале в Курске собрались люди разных национальностей, чтобы почтить память погибших Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 января 76 лет назад был освобожден Освенцим. В областном центре состоялась траурная церемония возложения цветов к памятному знаку расстрелянным евреям на мемориальном комплексе «Курская дуга».

Печальная статистика свидетельствует, что за период своего действия лагерь смерти погубил не менее полутора миллионов невинных людей, в числе которых женщины и маленькие дети. Сколько погибло в годы Великой Отечественной войны евреев в Курской области, доподлинно не известно, но до сих пор поисковые отряды продолжают находить братские могилы, в которых захоронены люди этой национальности.

- Сегодня здесь, у памятного знака, собрались представители не только еврейской общины Курской области, но и других национальных общин: мусульманской, украинской, молдавской. Это наша общая беда и боль. Мы скорбим о каждом погибшем в страшном пекле лагеря смерти – Освенциме, - сказал заместитель председателя комитета внутренней политики администрации Курской области Александр Шаповалов.