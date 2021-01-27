В Курске волонтеры поздравили "блокадников"

В Курске поздравили трех "блокадниц" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Волонтеры Победы посетили живущих в Курске блокадников и вручили им подарки.

Каждый житель нашей страны знает о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда, гражданском подвиге жителей, о значении обороны города для Победы в Великой Отечественной войне.

В Курской области проживают 35 человек, переживших страшные годы блокады.

Жителей областного центра Раису Александровну Старикову, Тамару Ивановну Грициненко и Антонину Александровну Заболуеву волонтеры поздравили 27 января.