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Победа

В Курске волонтеры поздравили "блокадников"

В регионе проживает сегодня 35 человек, переживших этот страшный период
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске поздравили трех "блокадниц"

В Курске поздравили трех "блокадниц"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Волонтеры Победы посетили живущих в Курске блокадников и вручили им подарки.

Каждый житель нашей страны знает о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда, гражданском подвиге жителей, о значении обороны города для Победы в Великой Отечественной войне.

В Курской области проживают 35 человек, переживших страшные годы блокады.

Жителей областного центра Раису Александровну Старикову, Тамару Ивановну Грициненко и Антонину Александровну Заболуеву волонтеры поздравили 27 января.