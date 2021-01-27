Курские спасатели установили 11 тысяч пожарных датчиков

Извещатели установили также более в 4,5 тысячах домовладений одиноких престарелых граждан Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На сегодняшний день в домовладениях курян из группы риска установлены более 11 тысяч пожарных датчиков. В 24 муниципалитетах извещателями оборудовали дома всех многодетных семей, в 33 муниципальных образованиях – во всех многодетных семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Извещатели установили также более в 4,5 тысячах домовладений одиноких престарелых граждан.

Сработавший дымовой пожарный извещатель в очередной раз предотвратил беду. Информация о загорании в частном доме Рыльского района поступила в службу спасения 26 января в 12.33. На место пожара незамедлительно выехали огнеборцы местной пожарной части.

Как оказалось, проживающая в доме пенсионерка услышала на улице звук пожарного датчика. Побоявшись войти в дом, курянка вызвала пожарных. Причиной сработки извещателя послужило подгорание пищи.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Если вы услышали звук пожарного извещателя у себя или, к примеру, из дома соседей, незамедлительно позвоните в Службу спасения по телефонам 101 и 112.