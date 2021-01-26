39-летний курянин поджег машину бывшей супруги

В рамках следствия были назначены различные экспертизы Фото: Из архива "КП"

В сентября 2020 года в Курске на проспекте Ленинского Комсомола загорелся автомобиль «Шевроле». Машина сгорела полностью и восстановлению не подлежит. Также пострадал и рядом стоявший автомобиль.

Эксперты-криминалисты дали заключение, что возгорание произошло из-за поджога. Сотрудники угрозыска установили, что к преступлению причастен 39-летний ранее судимый курянин, который таким образом пытался выяснить отношения с бывшей женой.

Несмотря на расторжение брака, подозреваемый продолжал ревновать экс-супругу. После ее отказа от дальнейшего общения, он вечером облил ее машину бензином и поджег. Дождался, когда огонь охватит транспорт, а потом скрылся.

В рамках следствия были назначены различные экспертизы, которые подтвердили причастность обвиняемого к поджогу. Мужчина признал свою вину и пообещал возместить ущерб бывшей жене и гражданину, чья машина также пострадала.

Расследование уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» окончено и направлено в суд для вынесения законного решения. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.