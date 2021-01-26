В Курской области бесплатно вакцинируют животных

Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году Курская городская станция по борьбе с болезнями животных продолжит бесплатную вакцинацию животных. Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечив безопасность не только животных, но и членов семьи.

Своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.

Выездные точки начнут свою работу со 2 апреля. Сотрудники станции будут работать на улицах Хуторской, Энгельса, Интернациональной, 1-й Стрелецкой, Союзной, Щигровской, проспектах В. Клыкова и Н. Плевицкой.

Точное время проведения вакцинации можно уточнить по телефонам 8 (4712) 35-00-84, 35-18-65 или на сайте Курской городской СББЖ http://vet-gor.ru/?page_id=296.