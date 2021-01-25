Под Курском огонь повредил автомобиль

К счастью, пострадавших нет Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 22:20 24 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Ермолаевская в Железногорске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №11 г. Железногорск, сотрудники полиции.

По прибытии в 22:25 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:28, ликвидировано в 22:30, сообщили в МЧС.

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в автомобиле «Ниссан» огнем повреждено багажное отделение. Без пострадавших.

Пожар тушили десять человек и три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.