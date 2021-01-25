Под Курском на пожаре погиб 83-летний пенсионер

Пожарные не смогли спасти человека
Фото: Из архива КП.
В 04:40 25 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в селе Кекино Глушковского района.
На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №24 Глушковского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.
По прибытии в 04:55 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:00, ликвидировано в 05:06, рассказали в МЧС.
В результате пожара в жилом деревянном доме, сгорела кровать, часть стены, дверь и кровля на площади шесть квадратных метров. Погиб 83-летний мужчина.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.