В Курске жильцам восьми многоэтажек персчитали плату за отопление

В многоэтажках плату брали по полной, а топили недостаточно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Курска провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении.

Установлено, что во время отопительного периода 2019/2020 годов температура горячего водоснабжения в ряде многоквартирных жилых домов Курска была ниже 60 С. Несмотря на это, потребители вносили плату по горячему водоснабжению в полном объеме, сказали в ведомстве.

Эти нарушения стали основанием для внесения представления руководителям управляющих организаций, в которых прокурор потребовал произвести перерасчет в соответствии с фактически оказанной услугой.

По требованию прокурора Курска жителям восьми многоквартирных жилых домов сделали перерасчет размера платы в связи с некачественно оказанной услугой по теплоснабжения на общую сумму 87 тысяч рублей.