Под Курском на пожаре погиб мужчина

На пожаре погиб человек
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
В 10:58 24 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в селе Нижнее Гурово Советского района.
На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.
По прибытии в 10:18 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:28, ликвидировано в 11:35, сообщили в МЧС.
В результате пожара сгорел жилой деревянный дом общей площадью 32 "квадрата". Погиб 55-летний мужчина.
Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.