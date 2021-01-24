Под Курском на пожаре погиб мужчина

На пожаре погиб человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 10:58 24 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в селе Нижнее Гурово Советского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 10:18 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:28, ликвидировано в 11:35, сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорел жилой деревянный дом общей площадью 32 "квадрата". Погиб 55-летний мужчина.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.