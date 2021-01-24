Почти 15 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Курскую область

В январе-феврале ожидается всего порядка 50 тысяч доз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третья партия вакцины поступила в Курскую область 23 января. Как пояснил региональный оперштаб, препарат позволит привить 14 850 человек.

Ранее сообщалось, что с начала года область получила 1800 комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник V». В январе-феврале ожидается всего порядка 50 тысяч доз.

Запись населения на вакцинацию открыта во всех поликлиниках города и районов. Список телефонов медорганизаций доступен здесь. Уточнить номер телефона поликлиники, к которой вы прикреплены можно на горячей линии «122». Время работы линии – с 8:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных.

В конце января на сайте госуслуг появится отдельная форма для записи на прививку. Тогда же будет доступна регистрация через региональный портал.