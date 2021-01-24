В Курской области умерли еще три пациента с коронавирусом

Прирост за сутки - 183 инфицированных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курской области скончались еще три человека с коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 24 января, умерли мужчина 72 лет и женщины 63 и 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего за время эпидемии медики зарегистрировали 348 летальных случаев.

Окончили лечение и выздоровели 22 122 пациента. Общее количество зараженных составляет 25 028 человек. Прирост за сутки - 183 инфицированных коронавирусом.