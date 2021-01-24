Коронавирус в Курской области на 24 января: заразились 183 человека, 179 окончили лечение

фото из архива "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным оперативного штаба на 24 января, в Курской области зарегистрировали 183 зараженных коронавирусом. Прирост заболевших по городам и районам выглядит следующим образом: Курск - 70, Золотухинский и Хомутовский - по 15, Мантуровский район и Железногорск - 11, Касторенский район - восемь, Курский и Суджанский - по семь, Обоянь, Черемисиновский район, Щигры - по четыре, Большесолдатский, Горшеченский, Дмитриевский, Медвенский, Фатежский, Обоянский и Советский районы, а также Суджа и Дмитриев - по два, Пристенский, Солнцевский и Щигровский районы - по одному.

Всего в регионы зафиксировали 25 028 случаев COVID-19. В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1472 человека, на ИВЛ – 138 (16 – инвазивная, 122 – неинвазивная).

Выписали 22 122 пациента, 179 окончили лечение накануне. Скончались 348 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.