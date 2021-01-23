В Курске на Красной площади парень сжег российский паспорт

Произошедшим заинтересовалась полиция Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В соцсетях появилось видео, на котором какой-то молодой человек, находясь на Красной площади Курска, поджег российский паспорт. Ролик сопровождается песней известного рэпера Фейса.

Произошедшим заинтересовалась полиция. Правоохранители установили личность парня через несколько часов появления ролика в сети.

В УМВД по Курской области пояснили, если будет установлено что юноша сжег свой паспорт, ему грозит штраф. Но если он уничтожил чужой документ, то уголовная ответственность. Сейчас проводится проверка.