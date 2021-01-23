В Курской области потеплеет до шести градусов

Температура ночью от -1…+4 ºС, днем +1…+ 6 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 23 января в течение суток в Курской области будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Местами туман. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью от -1…+4 ºС, днем +1…+ 6 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ГУ МЧС напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.