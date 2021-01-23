В Курской области за сутки коронавирусом заболели 184 человека

Всего выписали 21943 (+177) пациента
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 23 января, в Курской области всего зарегистрировано 24845 (+184) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1452 человека, на ИВЛ – 142 (18 – инвазивная, 124 – неинвазивная).
Всего выписали 21943 (+177) пациента. На сегодняшний день скончались 345 человек (+4; мужчины 68 и 72 года, женщины 58 и 64 года) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +93
г. Железногорск +31
Рыльский +12
Касторенский +10
г. Рыльск +8
Горшеченский +4
Советский +4
г. Фатеж +4
Фатежский +4
Курчатовский +3
Курский +2
Тимский +2
Хомутовский +2
г. Щигры +2
Октябрьский +1
Солнцевский +1
Железногорский +1.