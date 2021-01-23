В Курской области за сутки коронавирусом заболели 184 человека

Всего выписали 21943 (+177) пациента Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 23 января, в Курской области всего зарегистрировано 24845 (+184) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1452 человека, на ИВЛ – 142 (18 – инвазивная, 124 – неинвазивная).

Всего выписали 21943 (+177) пациента. На сегодняшний день скончались 345 человек (+4; мужчины 68 и 72 года, женщины 58 и 64 года) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +93

г. Железногорск +31

Рыльский +12

Касторенский +10

г. Рыльск +8

Горшеченский +4

Советский +4

г. Фатеж +4

Фатежский +4

Курчатовский +3

Курский +2

Тимский +2

Хомутовский +2

г. Щигры +2

Октябрьский +1

Солнцевский +1

Железногорский +1.