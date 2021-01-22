Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На новогодние прадники куряне купили меньше двух тысяч елей

Незаконно срубили одиннадцать деревьев
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
В регионе подвели итоги рейдов

В регионе подвели итоги рейдов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги прошедших в декабре мероприятий по охране хвойных лесов.

В преддверии праздников специалисты регионального комитета природных ресурсов совместно с сотрудниками УМВД провели 244 рейда по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства.

Как рассказал председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков, в ходе рейдов выявлено десять правонарушений, обнаружено также, что срублено 11 хвойных деревьев. Ущерб от незаконно заготовленных новогодних елей и сосен составил более 26 тысяч рублей.

Подведомственными организациями комитета курянам для новогодних праздников продали 1775 деревьев хвойных пород.